В Казани установят рекорд России по самой массовой тренировке по йоге

Фото: Максим Платонов

В Казани планируют установить рекорд России по самой массовой тренировке по йоге. В ней очно примут участие 5 тысяч девушек, еще 25 тысяч присоединятся по видеосвязи.

Мероприятие запланировано на 6 августа. Оно пройдет в рамках Всероссийского фестиваля здоровья «Больше чем йога» на стадионе «Ак Барс Арена».

Масштабный Всероссийский фестиваль здоровья «Больше чем йога» пройдет в Казани впервые. Его организует местный преподаватель йоги, основательница одного из женских онлайн-проектов Катя Гуру.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что в Казани за первый квартал 2022 года спрос на индивидуальные занятия с инструктором по йоге вырос на 29%, а на курсы пилатеса — на 50%. Также казанцы стали чаще интересоваться индивидуальными программами здорового питания.



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Марина Скворцова