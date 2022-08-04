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В Казани установят рекорд России по самой массовой тренировке по йоге

00:34, 04.08.2022
В Казани установят рекорд России по самой массовой тренировке по йоге
Фото: Максим Платонов

В Казани планируют установить рекорд России по самой массовой тренировке по йоге. В ней очно примут участие 5 тысяч девушек, еще 25 тысяч присоединятся по видеосвязи.

Мероприятие запланировано на 6 августа. Оно пройдет в рамках Всероссийского фестиваля здоровья «Больше чем йога» на стадионе «Ак Барс Арена».

Масштабный Всероссийский фестиваль здоровья «Больше чем йога» пройдет в Казани впервые. Его организует местный преподаватель йоги, основательница одного из женских онлайн-проектов Катя Гуру.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что в Казани за первый квартал 2022 года спрос на индивидуальные занятия с инструктором по йоге вырос на 29%, а на курсы пилатеса — на 50%. Также казанцы стали чаще интересоваться индивидуальными программами здорового питания.

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Марина Скворцова
СпортОбщество Татарстан

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