В Татарстане работнику отрубило кисть на производстве — за это под суд пойдет мастер, давшая задание

В Татарстане 31-летнему работнику ООО «Татагролизинг» отрубило кисть на производстве — за это под суд пойдет 46-летняя мастер предприятия, давшая ему задание очистить мясорубку от остатков теста для пельменей. Потерпевший был ее сожителем, такие работы не входили в его должностные обязанности, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По версии следствия, все случилось в этом году 11 февраля в производственном цехе. Мужчина работал на предприятии оператором измельчительных машин. Обвиняемая дала ему задание по очистке мясорубки в нарушение требований должностной инструкции.

Пострадавший не знал, как очищать мясорубку от остатков теста, поэтому вместо того, чтобы воспользоваться скребком, он засунул руку в работающий аппарат. Это привело к травматической ампутации левой кисти.

Женщина признала причастность к преступлению. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

Нередки случаи, когда нарушение требований охраны труда ведет к гибели людей. Так, в Нурлате 22 июля во время очистки канализационной трубы погиб 47-летний рабочий. Его 23-летнего напарника доставили в больницу с признаками отравления сероводородом.



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Маргарита Головатенко