В Татарстане рабочий погиб во время очистки канализационной трубы

Фото: СУ СК России по Татарстану

В Нурлате 22 июля во время очистки канализационной трубы погиб 47-летний рабочий, а его 23-летнего напарника доставили в больницу с признаками отравления сероводородом. По этому факту в Татарстане возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По предварительным данным, одному из рабочих стало плохо, когда он спустился в колодец. Он возвращался, чтобы надеть противогаз, но, спустившись, почувствовал недомогание снова. Когда рабочий вновь поднимался по лестнице, сорвался без страховки с четырехметровой высоты. От полученных травм он скончался на месте.

Тогда за мужчиной спустился второй рабочий, но тоже почувствовал себя плохо. На помощь поспешил водитель, но понял, что не сможет оказать помощь коллегам. Он вернулся на поверхность и обратился в экстренные службы.

Фото: СУ СК России по Татарстану

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В начале прошлой неделе стало известно, что прокуратура Кировского района Казани организовала проверку по факту гибели мужчины на стройке в результате падения на него арматурного каркаса. ЧП произошло 15 июля в Кировском районе. Мужчина умер по дороге в больницу от полученных травм.



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Маргарита Головатенко