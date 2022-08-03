Татарстан занял 4-е место в рейтинге регионов по доступности кадров для инновационной экономики

Фото: Максим Платонов

В июне 2022 года Татарстан занял четвертую строчку в рейтинге по доступности кадров для инновационной экономики (STEM) в группе регионов, где численность экономически активного населения превышает 2 миллиона человека. В топ-3 вошли Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область, следует из рейтинга Ассоциации инновационных регионов России.

Пятерку лидеров в группе субъектов, где насчитывается более 2 миллионов экономических активных граждан, замкнул Краснодарский край. На шестом месте Ростовская область, на седьмом — Подмосковье.

Фото: Ринат Назметдинов

К STEM-вакансиям относятся профессии из сферы естественных наук, математики, инженерии и технологий. Это, в частности, инженер, энергетик, аналитик, исследователь, архитектор, проектировщик, программист, тестировщик, системный администратор, математик, эпидемиолог, а также эколог, биолог, преподаватели математики и информатики и тому подобное.

В рейтинге регионов SMART Ассоциации инновационных регионов России, Татарстан стал одним из лидеров. Республика заняла третью строчку, уступив Москве и Санкт-Петербургу.



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Татьяна Демина