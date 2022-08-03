Главный тренер сборной России по синхронному плаванию назвала «Игры дружбы» в Казани фантастическими

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что международные соревнования «Игры дружбы» — фантастический праздник.

— Я таких сказочных соревнований, таких фантастических и праздничных еще не видела. Это праздник какой-то, как шоу. Организаторы «Игр дружбы»— настоящие люди, которые могут так все организовать, видна тяжелая работа. Виват Татарстан! Виват людям, которые все это организовали! Я как на празднике, как будто Новый год, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: wikipedia.org

В понедельник олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала «Игры дружбы» классной альтернативой международным соревнованиям для российских водных видов спорта.

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Татьяна Леухина