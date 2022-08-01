Алина Загитова считает «Игры дружбы» классной альтернативой международным соревнованиям

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала «Игры дружбы» классной альтернативой международным соревнованиям для российских водных видов спорта.

— Впечатления от «Игр дружбы» очень хорошие. Это очень классная альтернатива международным соревнованиям. Они и называются международными соревнованиями, но все-таки без других стран в силу известной ситуации. Это не мешает спортсменам быть лучшими и дружить между странами. Это наша главная миссия — дружить со всеми странами мира, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева выразила мнение, что российские прыгуны в воду получили фантастические оценки на «Играх дружбы». По ее мнению, спортсмены улучшили свои результаты на этих соревнованиях не только в баллах, но и в самих прыжках.



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Татьяна Леухина