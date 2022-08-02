Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул

Груженный украинским зерном сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне прибыл в Стамбул. В Турции проведут его досмотр, сообщили в Минобороны страны.

Судно вышло из одесского порта в понедельник утром.

— Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, достиг пролива Босфор со стороны Черного моря. Он бросил якорь в отведенном ему месте, — приводит ТАСС заявление ведомства.

Фото: wikipedia.org (на фото — порт Одессы)

В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу Черным морем сельхозпродукции с Украины. Со стороны Москвы подпись под документом поставил министр обороны России Сергей Шойгу.



Глава российского МИД Сергей Лавров разъяснял, что обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, о которой сообщат позднее. Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник сопровождают судно до Босфора.



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Татьяна Леухина