Жители Казани вошли в топ-5 рейтинга самых культурных и образованных россиян

Сервис Работа.ру провел опрос 3 200 своих пользователей старше 18 лет во всех регионах России и составил рейтинг городов, в которых, по мнению респондентов, живут самые образованные и культурные люди.

Жители Казани заняли пятую строчку рейтинга среди самых образованных и культурных жителей России. Опрошенные мотивировали свой выбор тем, что в городе большой научный потенциал, богатое историческое наследие и высока доступность высшего образования. Екатеринбург с той же аргументацией занимает четвертое место.

Тройку лидеров замыкает Новосибирск, третий по численности город России. Его признают одной из научных столиц страны, однако и богатое историческое наследие, и доступность исторического наследия тоже в числе главных аргументов респондентов в пользу Новосибирска.

Вторую строчку рейтинга заняла Москва, за которую отдали свой голос 39% респондентов. Пользователи отмечают высокий научный потенциал столицы (67%), доступность высшего образования (53%) и множество музеев, библиотек и театров (48%).

На первом месте среди «самых образованных и культурных» городов — Санкт-Петербург, его отметили более 57% опрошенных пользователей. Город высоко оценивают из-за богатого исторического наследия (60%), большого количества научно-исследовательских центров и высших учебных заведений (60%) и множества культурных мест.



Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру:

— По данным исследования НИУ ВШЭ, в России довольно высокий уровень образованности населения: практически у каждого третьего есть диплом о высшем образовании, у такого же количества людей есть средне-специальное образование. Сейчас, во время цифровой трансформации, подход к образовательному и карьерному треку меняется. Все больше людей получают среднее профессиональное образование, ведь его уровень достаточен для получения работы, а затем, по ходу развития карьерного пути, люди получают связанное с работой высшее образование, максимально удовлетворяющее их потребностям. Не теряет популярности и тренд на непрерывное образование, потому что с уровнем появления новых технологий и постоянным выходом новых продуктов необходимо поддерживать свой уровень знаний, чтобы быть востребованным специалистом.

