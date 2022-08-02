В Татарстане увеличилась средняя продолжительность пребывания туристов
Туристы стали проводить в Татарстане больше времени. Средняя продолжительность их пребывания, по данным туроператоров, выросла, сообщила заместитель председателя Государственного комитета республики по туризму Гульнара Сафина.
Повышенным спросом пользуются туры на 4 дня/3 ночи и на 5 дней/4 ночи.
Благодаря запуску чартерных рейсов из Москвы Казань с 29 апреля посетили уже 4 710 человек. Еще 1 187 туристов посетили столицу Татарстана, прилетев чартером из Санкт-Петербурга.
Напомним, Казань в первом полугодии 2022 года приняла 1,6 миллиона туристов. Загрузка объектов туристической инфраструктуры в городе составляет на сегодняшний день 95%.
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