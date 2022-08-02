Новости общества

16:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане увеличилась средняя продолжительность пребывания туристов

14:50, 02.08.2022
В Татарстане увеличилась средняя продолжительность пребывания туристов
Фото: Максим Платонов

Туристы стали проводить в Татарстане больше времени. Средняя продолжительность их пребывания, по данным туроператоров, выросла, сообщила заместитель председателя Государственного комитета республики по туризму Гульнара Сафина.

Повышенным спросом пользуются туры на 4 дня/3 ночи и на 5 дней/4 ночи.

Благодаря запуску чартерных рейсов из Москвы Казань с 29 апреля посетили уже 4 710 человек. Еще 1 187 туристов посетили столицу Татарстана, прилетев чартером из Санкт-Петербурга.

Фото: Максим Платонов

Напомним, Казань в первом полугодии 2022 года приняла 1,6 миллиона туристов. Загрузка объектов туристической инфраструктуры в городе составляет на сегодняшний день 95%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Бизнес на мясе цесарки, уход косметических гигантов, воскрешение рынка жилья и татарская мода.