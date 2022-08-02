Пенсионерка в Челнах лишилась 1,3 млн рублей, поверив мошенникам

73-летняя жительница Набережных Челнов перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей, поверив старой схеме «От вашего имени хотят оформить кредит», сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



Чтобы обман сработал наверняка, мошенники не давали челнинке положить трубку, даже просили поставить телефон на зарядку, чтобы связь вдруг не прервалась. Они просили женщину записать в список контактов их координаты и назвать домашним именем, а в мессенджере переписываться как с родственником, удалив все пересланные ей ссылки. Мошенники объясняли это тем, что некие работники банка вступили в сговор с аферистами и теперь могут помешать ей перевести деньги на другие счета.

Мошенники красочно обрисовали картину возможных финансовых потерь и предложили пенсионерке открыть второй личный кабинет в онлайн-банке, чтобы перевести все средства туда. Злоумышленники обещали, что это не только убережет челнинку от мошенников, но и принесет ей прибыль, поскольку ее накопительная ставка увеличится. Женщина поторопилась выполнить все эти условия и добросовестно выполняла их два дня.

В самом банке женщина установила новое приложение, сняла деньги и стала переводить их на указанные счета. Работники банка предупредили ее о возможных мошеннических действиях, но пенсионерка не поверила им. Она сделала пять переводов на указанные счета.

Далее мошенники назначили пенсионерке встречу якобы для передачи спасенных денег. Женщина пришла в назначенный час, но никого не нашла на месте. Все ее попытки дозвониться до своих финансовых «спасителей» оказались безуспешными. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня сообщалось о новом виде телефонного мошенничества. Клиенту банка звонят с телефона с кодом московского региона — 495. В трубке звучит голосовой помощник, который сообщает, что в банк поступила заявка на изменение телефонного номера клиента. В дальнейшем человеку приходит СМС с номера, с которого обычно приходят банковские оповещения. В СМС просят ввести код для подтверждения изменения телефона.

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Маргарита Головатенко