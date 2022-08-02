Юрист рассказал о новом виде телефонного мошенничества

В период летних отпусков мошенники стали использовать новый вид обмана граждан, рассказал беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.



Звонок поступает с телефона с кодом московского региона — 495. Он не маркируется по определителю номера или по базе нежелательных или спам-звонков. В трубке звучит голосовой помощник, который сообщает, что в банк поступила заявка на изменение телефонного номера клиента.

Помощник просит нажать цифру «один» или «два» в зависимости от того, верно ли утверждение. В дальнейшем звонок в любом случае переводится на «сотрудника банка» — он называет имя клиента и сообщает о наличии заявки на изменение телефонного номера. После этого он предлагает дождаться смс от банка.

Через минуту человеку приходит смс с номера, с которого обычно приходят банковские оповещения. В смс просят ввести код для подтверждения изменения телефона.

— Ни в коем случае не вводите код из этого смс, не продолжайте разговор с мошенниками, так как их единственная цель — денежные средства, размещённые на ваших счетах. Будьте бдительны, — сказал юрист.

Фото: realnoevremya.ru

В конце июля сообщалось, что жительница Казани смогла сохранить свои деньги от мошенников благодаря грамотным действиям. Она не поверила позвонившему незнакомцу и обратилась в полицию.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко