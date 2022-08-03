Исследование: в Татарстане почти 2% резюме приходится на людей предпенсионного и пенсионного возраста

Фото: Максим Платонов

В Татарстане доля соискателей предпенсионного и пенсионного возраста составляет 1,8%. Это одно из самых низкий значений в Приволжском федеральном округе, говорится в исследовании онлайн-платформы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

В целом в Приволжском федеральном округе за последний месяц размещено или обновлено 12,6% резюме граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Это более 10 тысяч. Наибольшая доля соискателей в Саратовской области — 2,9%, в Самарской и Ульяновской областях — по 2,7% от общего количества резюме в регионе.

Мужчины в возрасте 58 лет и старше чаще всего ищут работу водителя, сервисного инженера, охранника, слесаря, энергетика. Женщины предпенсионного и пенсионного возраста хотят устроиться на работу в бухгалтерии, либо работать администраторами, кассирами и продавцами.

Фото: Максим Платонов

В среднем женщины в указанной возрастной категории запрашивают зарплату в 45 тысяч рублей, мужчины — в 60 тысяч рублей. При этом они могут претендовать на дополнительные льготы от государства и от работодателя.



По данным Росстата, в Татарстане на конец июня 2022 года в органах службы занятости населения зарегистрировано 49 370 вакансий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 18,2%.



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Марина Скворцова