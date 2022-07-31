В Татарстане сократилось число вакансий, заявленных в органы службы занятости населения

В Татарстане на конец июня 2022 года в органах службы занятости населения было зарегистрировано 49 370 вакансий, заявленных работодателями. Такие данные приводит Росстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число вакансий в органах службы занятости населения сократилось на 18,2%. На конец 2021-го республиканские работодатели искали 60 359 сотрудников.

По сравнению с концом мая 2022 года число вакансий в органах службы занятости населения сократилось всего на 1,6%. В конце весны их насчитывалось 50 203.

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию сервиса hh.ru, в Татарстане в июне открыли на 9% больше вакансий, чем в мае. Это самый существенный месячный прирост по количеству вакансий с начала года.



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Татьяна Демина