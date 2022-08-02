Банк России выпускает в обращение памятную монету, посвященную городу в Нижегородской области
Банк России 2 августа выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей с изображением города Городца в Нижегородской области серии «Древние города России».
Монета имеет диаметр 27,0 мм, состоит из диска и внешнего кольца. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение панорамы, вверху слева — герб Городецкого района. Монету выпускают тиражом в 1 миллион штук.
В июне в казанском Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941—1945 годов презентовали памятную монету «Казань», выпущенную Банком России в серии «Города трудовой доблести». Ее номинал — 10 рублей. Подробнее — в фотографиях «Реального времени».
В мае в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» на фотовыставке презентовали одноименную памятную монету.
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