«Города трудовой доблести»: в столице Татарстана презентовали монету «Казань»

12:26, 21.06.2022 22
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Банк России выпустил в обращение памятную монету «Казань» в серии «Города трудовой доблести». Новая монета диаметром 22 мм номиналом 10 рублей изготовлена из недрагоценного металла. На ее лицевой стороне указаны номинал и год выпуска, на обратной стороне расположены изображение фрагмента памятника труженикам тыла и надписи «Казань» и «Города трудовой доблести». Презентация монеты прошла сегодня в казанском Музее Великой Отечественной войны.


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