«Города трудовой доблести»: в столице Татарстана презентовали монету «Казань»

Банк России выпустил в обращение памятную монету «Казань» в серии «Города трудовой доблести». Новая монета диаметром 22 мм номиналом 10 рублей изготовлена из недрагоценного металла. На ее лицевой стороне указаны номинал и год выпуска, на обратной стороне расположены изображение фрагмента памятника труженикам тыла и надписи «Казань» и «Города трудовой доблести». Презентация монеты прошла сегодня в казанском Музее Великой Отечественной войны.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым