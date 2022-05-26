В Татарстане на фотовыставке презентовали памятную монету «Остров-град Свияжск» — видео

Фото: скриншот

В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» на фотовыставке презентовали одноименную памятную монету. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Серебряную монету отчеканили на петербургском монетном дворе еще два месяца назад. Ее общий вес составляет 155 грамм, диаметр — 60 миллиметров. Тираж небольшой — всего тысяча экземпляров.

Номинал монеты составляет 25 рублей. Однако реальная стоимость гораздо выше. От грязи, влаги и царапин монету защищает специальная капсула.

О том, что Банк России выпустит серебряную монету «Остров-град Свияжск», стало известно в марте этого года. Напомним, на ее лицевой стороне находится рельефное изображение государственного герба России, а на обороте — изображение острова-града Свияжска.

Диана Жиленкова