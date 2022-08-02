В Казани в понедельник поймали 12 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в понедельник, 1 августа, поступило 148 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, их них три с пострадавшими — произошли наезд на на пешехода и два столкновения.

Задержано 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще у двух не было прав на управление транспортом.

В отдел полиции доставлены трех граждан, которых подозревают в совершении преступлений.

30 июля в Тукаевском районе Татарстана 12-летний водитель питбайка Wels попал в ДТП. В результате мальчика с травмами доставили в больницу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко