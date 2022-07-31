В Татарстане 12-летний мотоциклист попал в ДТП, не справившись с управлением

30 июля в Тукаевском районе Татарстана 12-летний водитель питбайка Wels попал в ДТП, не справившись с управлением. Об этом сообщает ГИБДД республики.

По предварительным данным подросток выбрал небезопасную скорость, съехал с дороги из-за чего упал с мотоцикла. В результате мальчика с травмами доставили больницу.



Фото: ГИБДД Татарстана

В июне в Зеленодольском районе Татарстана 14-летний подросток на мотоцикле «Урал» сбил пятилетнего велосипедиста. По предварительным данным, причиной ДТП стала небезопасная скорость. Пятилетний ребенок получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в ДРКБ.

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Максим Кокунин