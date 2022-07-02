Центр соцобслуживания Казани не смог включить подрядчика в реестр недобросовестных

Фото: Максим Платонов

Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе Казань не смог добиться включения своего подрядчика — ООО «АйТрансИнжиниринг» — в реестр недобросовестных. В 2020 году компания не в полном объеме провела текущий ремонт помещений в здании по ул. Тимирязева, 8, в связи с чем заказчик в одностороннем порядке решил отказаться от исполнения контракта, заключенного по результатам электронного аукциона.

Аукцион провели в ноябре 2019 года. «АйТрансИнжиниринг» признали его победителем — ценовое предложение компании составило почти 941,5 тысячи рублей. Работы требовалось завершить до 30 апреля 2020 года.

«АйТрансИнжиниринг» приступила к ремонту 16 января 2020-го, а 28 апреля в ее адрес заказчик направил претензию, в которой указал на нарушения, допущенные компанией при проведении работ. Их выявили при осмотре помещений, в которых проходил ремонт. Повторную претензию казанский центр соцобслуживания направил своему подрядчику и 6 мая 2020 года.

25 мая был составлен акт осмотра выполненных работ. В нем центр соцобслуживания указал, что часть работ «АйТрансИнжиниринг» выполнила, но допустила ряд нарушений при ремонте помещений. Спустя почти месяц, 17 июня 2020 года заказчик направил компании письмо, в котором заявил о готовности оплаты по контракту при условии предоставления «АйТрансИнжиниринг» актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. В нем же центр соцобслуживания отметил, что часть работ подрядчик не выполнил.

Фото: Илья Репин (архив)

16 июня центр соцобуслуживания принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта заключенного с «АйТрансИнжиниринг», так как компания не в полном объеме выполнила задание по ремонту. Об этом центр известил своего подрядчика по электронной почте.

Центр соцобуслуживания также обратился в УФАС по Татарстану, чтоб то включило «АйТрансИнжиниринг» в реестр недобросовестных подрядчиков. На заседании комиссии ведомства представитель компании заявил, что часть задания была выполнена, а неисполнение ряда других задач в первую очередь связано с тем, что часть предусмотренных работ не соответствует условиям заключенного контракта.

В частности, «АйТрансИнжиниринг» указала на невозможность замены части розеток из-за несоответствия их типа аукционной документации и заключенному контракту. Крепление отбойных досок не произведено из-за того, что в документации прописан неверный способ их крепления, а именно на наличники с использованием гвоздей, в то время как центр соцобслуживания при проведении работ указал на необходимость крепления по стене. Отбойные доски были завезены на объект заказчика.

Также представитель «АйТрансИнжиниринг» заявил, что центр соцобуслуживания не предоставил работникам доступ в помещения, в которых требовалось провести ремонт. Заказчик объяснил, что это было невозможно, так как в этих кабинетах находились сотрудники, ведущие непрерывную работу. Центр соцобуслуживания отметил, что их уже переместили в помещения из тех, где проводились ремонтные работы.

— Исследовав представленные в деле документы, заслушав представителей лиц,

участвующих в деле, суд приходит к выводу о том, что требования заявителя не подлежат удовлетворению, — говорится в решении Арбитражного суда Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Суд указал, что в действиях «АйТрансИнжиниринг» отсутствовало недобросовестное поведение или злонамеренное уклонение от исполнения заключенного контракта, влекущее включение его в реестр недобросовестных поставщиков. Суд учел, что компания частично выполнила работы, что подтверждает сам заказчик.

Кроме того, «АйТрансИнжиниринг» предпринимала попытки по надлежащему исполнению контракта. Ранее обращений о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков в Татарстанское УФАС России не поступало.

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Татьяна Демина