Жителя Челнов приговорили к шести месяцам ограничения свободы за ложное сообщение о минировании

В Набережных Челнах мужчину приговорили к шести месяцам ограничения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского суда.

Вечером 20 апреля этого года мужчина, будучи пьяным, позвонил в 112 и сообщил о якобы угрозе взрыва. Свою вину он признал в полном объеме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы: он не может менять место жительства и выезжать за пределы города без согласия специализированного государственного органа.

В конце июля волна «минирований» прошла по Казани: эвакуировали ТЦ «Тандем», Московский суд.

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Татьяна Леухина