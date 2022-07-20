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В Казани эвакуировали ТРК «Тандем»

15:18, 20.07.2022
В Казани эвакуировали ТРК «Тандем»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани эвакуировали ТРК «Тандем», сообщили «Реальному времени» очевидцы. Всех посетителей и сотрудников вывели на улицу.

По данным источников «Реального времени», «Тандем» получил сообщение о минировании. Якобы позвонил неизвестный и сообщил, что в здании комплекса заложена бомба.

Напомним, казанский «Тандем» эвакуировали и в прошлом месяце. Причиной стало сработка автоматической пожарной сигнализации. Вызов оказался ложным. Пожарная сигнализация сработала из-за скачка напряжения.

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Татьяна Демина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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