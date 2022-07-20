В Казани эвакуировали ТРК «Тандем»
В Казани эвакуировали ТРК «Тандем», сообщили «Реальному времени» очевидцы. Всех посетителей и сотрудников вывели на улицу.
По данным источников «Реального времени», «Тандем» получил сообщение о минировании. Якобы позвонил неизвестный и сообщил, что в здании комплекса заложена бомба.
Напомним, казанский «Тандем» эвакуировали и в прошлом месяце. Причиной стало сработка автоматической пожарной сигнализации. Вызов оказался ложным. Пожарная сигнализация сработала из-за скачка напряжения.
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