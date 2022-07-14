В Казани эвакуировали Московский районный суд
Московский районный суд Казани вновь эвакуировали. Здание покинули все: и судьи, и посетители, сообщает корреспондент «Реального времени».
Это не первый случай эвакуации Московского районного суда Казани. Аналогичный случай произошел и в конце июня.
Напомним, московские и другие районные суды Казани неоднократно получали сообщения о минировании, после чего их эвакуировали. Они оказывались ложными.
Так, во второй половине июня в Казани эвакуировали Вахитовский районный суд. На его электронную почту пришло сообщение от девушки, которая представилась главой международной террористической организации. Она заявила, что «через 4 часа здание суда взлетит на воздух».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым