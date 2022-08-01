В ремонт Центрального стадиона Казани вложат еще 5,9 миллиона рублей

Фото: Олег Тихонов

В Казани на ремонт территории спортивно-оздоровительного комплекса «Центральный стадион» по ул. Ташаяк, 2а направят еще почти 6 миллионов рублей. Средства выделены из городского бюджета.

Цель работ — «обновление материальной базы образовательных организаций, повышение качества организации образовательного процесса». Ремонт планируется закончить в течение двух месяцев с даты заключения контракта.

В обязанности подрядчика входят монтажные, демонтажные, общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы. Заменят полы и двери, трубопроводы и сантехнические приборы, демонтируют инвентарь и оборудование.

Фото: kzn.ru

«Реальное время» писало, что на ремонт Центрального стадиона в Казани направят 13,8 миллиона рублей из муниципального бюджета. Контракт на ремонт заключили Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани и местное ООO «+Спец+». Завершить работы требуется до 30 ноября текущего года.



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Елизавета Пуншева