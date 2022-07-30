Капремонт в здании Центрального стадиона Казани оценили в 13,8 миллиона рублей
В Казани проведут ремонт в здании Центрального стадиона. На эти цели из муниципального бюджета выделили 13,8 миллиона рублей.
Контракт на ремонт заключили Управление капительного строительства и реконструкции исполкома Казани и местное ООO «+Спец+». Завершить работы требуется до 30 ноября текущего года.
Подрядчику предстоит выполнить устройство балок и подвесного потолка, усилить стены, отремонтировать бетонные конструкции, в том числе ступени, и кирпичные стены, а также выполнить гидроизоляцию труб.
О реконструкции Центрального стадиона «Реальное время» писало пять лет назад. Ей за 89 миллионов рублей занималось казанское ООО «Восток-С».
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