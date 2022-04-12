Глава Гознака Трачук: сроки выпуска новой банкноты в 100 рублей могут сдвинуться

Планы по выпуску новой 100-рублевой банкноты сохраняются, но в текущих условиях возможно смещение сроков ее выхода, сообщил глава Гознака Аркадий Трачук.



Банк России планирует провести комплекс мероприятий, чтобы повысить качество и долговечность денежных знаков. В прошлом году регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году.

На новой банкноте изображения будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе. Будут изображения Москвы, но планируются и новинки. Однако более содержательно о визуальном оформлении можно будет сказать лишь после заявления со стороны ЦБ.

Осенью 2021 года в ЦБ заявили, что 100-рублевая банкнота поступит в оборот в конце 2022 года. На новых купюрах появятся контрастные цифры и надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. Цветовое решение будет похоже на существующие 100 рублей. В январе сообщалось, что ЦБ представит банкноту номиналом 100 рублей в течение нескольких месяцев.

Маргарита Головатенко