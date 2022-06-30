Банк России представил новую купюру номиналом в 100 рублей

Банк России представил новую купюру номиналом в 100 рублей — на ее лицевой стороне изображение фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на обратной — Ржевского мемориала Советскому Солдату, сообщили в пресс-службе регулятора.



Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме. На ней есть QR-код, который ведет на страницу ЦБ, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно.

В прошлом году регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году.

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Маргарита Головатенко