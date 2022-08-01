Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

Алжир готов присоединиться к странам БРИКС, заявил президент страны Абдельмаджид Теббун, его слова приводит RT со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.



— У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации, — сказал он.

В экономическое объединение БРИКС сейчас входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В июле посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху также сообщал, что страна готова в ближайшей перспективе заявку на членство.

В июне в МИД России заявили, что заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина.

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Маргарита Головатенко