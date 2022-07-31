В Казани завершилась XVI Спартакиада СИБУРа

Фото: Владимир Васильев

Сегодня на стадионе культурно-спортивного комплекса «КАИ Олимп» завершилась XVI Летняя Спартакиада СИБУРа. За победу боролись более 700 человек из 22 команд со всей России, представляющих предприятия группы СИБУР. В Спартакиаде впервые приняли участие предприятия, расположенные в Татарстане, ставшие частью компании в прошлом году.

Первенство в общекомандном зачете Спартакиады завоевала команда «ЗапСибНефтехим». Второе место заняли участники из «НИПИГАЗ». Бронза игр досталась команде «Казаньоргсинтеза».

В торжественной церемонии закрытия приняли участие директор функции «Корпоративная культура и Охрана здоровья» компании СИБУР, председатель «СИБУР Профсоюз» Вячеслав Харитонов и генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Закрывая соревнования, Вячеслав Харитонов отметил, что после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений все спортсмены в ходе соревнований показали хорошие результаты.

— Все ребята очень хорошо подготовились к Спартакиаде. Поэтому уровень наших соревнований всегда на высоте. Что очень важно — соревнования мы проводим среди сотрудников наших предприятий. Руководство и сотрудники СИБУРа уделяют особое внимание спорту и здоровому образу жизни. Это действительно является фокусом нашей компании. У нас на каждом заводе организованы секции, различные внутризаводские соревнования. На Спартакиаду отбираются только лучшие из лучших. Особую благодарность хотелось бы выразить руководству республики за помощь в организации спортивного праздника. Нам были предоставлены лучшие площадки, которые позволили на должном уровне провести мероприятие, — отметил он.

Доволен результатами прошедшей Спартакиады остался и генеральный директор «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.

— Сегодня все из Казани уедут с хорошим настроением, потому что выиграли все! Завели новых друзей, знакомства, узнали, что такое большая география СИБУРа. Я думаю, что новые предприятия, которые вошли в состав СИБУРа — «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «ТГК-16» — сегодня увидели, что СИБУР — командная компания, которая работает на результат, — сказал Айрат Сафин. — Неплохие результаты показали «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим. Я абсолютно доволен. Татарстанские предприятия всегда уделяли большое внимание спорту.

В течение двух дней команды соревновались в трех видах спорта — футбол, волейбол и настольный теннис. Также в рамках Спартакиады прошел фестиваль ГТО, а для семей сотрудников — соревнования «Папа, Мама, Я — спортивная семья».

На всех площадках Спартакиады был организован раздельный сбор отходов. После соревнований все собранные пластиковые бутылки направлены на переработку. Далее очищенный и измельчённый в хлопья пластик будут использовать для производства гранул Vivilen rPET на предприятии СИБУРа в Башкирии. Из этого материала можно будет сделать новые бутылки для напитков.

Участники Спартакиады могли стать участниками экологического воркшопа «Мастерская ресайклинга» и своими руками сделать сувенир из переработанных пластиковых крышечек — их можно принести с собой и сдать для переработки на мастер-классе.

Для участников были организованы экопросветительские игры на тему сортировки и переработки отходов — экофутботтл и экотеннис.

Татарстан впервые принял летнюю Спартакиаду СИБУРа. Предыдущие игры проводились в Москве, Дзержинске, Томске, Красноярске и Перми.