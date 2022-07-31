ВСУ применили кассетные боеприпасы в Харьковской области
Украинские военные применили кассетные боеприпасы, начиненные противопехотными минами на севере Харьковской области в районе села Токаревка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на военно-гражданскую администрацию региона.
Отмечается, что Киев сам взял на себя обязательства не использовать противопехотные мины такого типа, подписав Оттавские соглашения.
20 июня начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев провел в Харьковской области очередную провокацию для обвинения российских военных. По его словам, украинские подразделения развернули в области артиллерийскую батарею, которая периодически производит обстрелы жилых кварталов Харькова. Делается это с целью обвинения ВС России в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для выселения их из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций.
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