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ВСУ применили кассетные боеприпасы в Харьковской области

17:38, 31.07.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ВСУ применили кассетные боеприпасы в Харьковской области
Фото: кадр видео Минобороны России

Украинские военные применили кассетные боеприпасы, начиненные противопехотными минами на севере Харьковской области в районе села Токаревка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на военно-гражданскую администрацию региона.

Отмечается, что Киев сам взял на себя обязательства не использовать противопехотные мины такого типа, подписав Оттавские соглашения.

Фото: Telegram-канал Харьковской ВГА

20 июня начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев провел в Харьковской области очередную провокацию для обвинения российских военных. По его словам, украинские подразделения развернули в области артиллерийскую батарею, которая периодически производит обстрелы жилых кварталов Харькова. Делается это с целью обвинения ВС России в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для выселения их из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций.

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Максим Кокунин
Происшествия

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