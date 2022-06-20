Минобороны России: Киев организовал очередную провокацию с обстрелом жилых домов в Харькове

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев проводит в Харьковской области очередную провокацию для обвинения российских военных. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, украинские подразделения развернули в области артиллерийскую батарею, которая периодически производит обстрелы жилых кварталов Харькова. Делается это с целью обвинения ВС России в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для выселения их из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций.

Мизинцев добавил, что киевские власти планируют задействовать украинских и иностранных журналистов для подготовки фальшивых фото- и видеоматериалов о якобы убийствах мирных жителей города россиянами, которые потом широко распространят в западных СМИ.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении за сутки поражено 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град». Также уничтожена станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле.

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Дарья Акимова