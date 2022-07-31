На реконструкцию участка трассы М-7 в Татарстане выделят 7,3 млрд рублей

На строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 1061+100 — км 1068+200 выделят 7,3 млрд рублей. Районом работ стал Татарстан, а источником финансирования является федеральный бюджет, сообщается на портале госзакупок.

Согласно проектной документации, заказчиком работ стало «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Подрядчику необходимо разработать рабочую документацию, включая материалы с обоснованием откорректированных технических решений. Также ему нужно выполнить комплекс кадастровых и землеустроительных работ, среди которых: изъятие объектов недвижимого имущества, а также установка сервитутов на период строительства.

Примечание редакции: сервитут — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 15 августа, итоги подведут 18 августа.

21 июля Главгосэкспертиза России сообщила, что на участках высокоскоростной трассы М-7 построят 22 надземных пешеходных перехода.



Переходы возведут на разных уровнях на участке с 861-го по 987-й км. Работы будут проходить при создании скоростного маршрута М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. В этот транспортный коридор включили порядка 300 км трассы М-7, проходящей по Татарстану.

Ранее, 17 июля, стало известно, что на осуществление контроля за реконструкцией участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа и строительством на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов км 55+300 — км 89+400 выделят 184,6 млн рублей.



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Максим Кокунин