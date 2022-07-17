На осуществление контроля за реконструкцией участков трассы М-7 выделят 184 млн

На осуществление контроля за реконструкцией участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа и строительством на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов км 55+300 — км 89+400 выделят 184,6 млн рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет, сообщается на сайте госзакупок.

Исполнителю необходимо участвовать в проверке полноты и качества проектов работ, технологических карт, схем и регламентов. Он обязуется вести входной контроль материалов и готовых конструкций, а также осуществлять геодезические и метрологические проверки. Вместе с этим в течение всех работ ему необходимо вести и предоставлять отчетность и оборот документов.

Плановый срок окончания выполнения всех работ — 30 октября 2024 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 1 августа, итоги подведут 9 августа.

Фото: Максим Платонов

Напомним, 14 июля стало известно, что на первый этап строительства автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов потратят почти 24 млрд рублей. Сперва необходимо выполнить строительно-монтажные работы на участке км 0 — км 26+800, а затем приступить к строительству моста через Каму.

Из федерального бюджета выделят 23,8 млрд рублей, из которых на 2022 год предусмотрено 307,4 млн рублей, на 2023-й — 999,3 млн рублей, на 2024-й — более 18 млрд, на 2025-й — 4,4 миллиарда.



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Максим Кокунин