На участках М-7 в Татарстане построят 22 надземных пешеходных перехода

Фото: Главгосэкспертиза России

На участках высокоскоростной трассы М-7 построят 22 надземных пешеходных перехода, сообщает Главгосэкспертиза России.



Переходы возведут на разных уровнях на участке с 861-го по 987-й км. Работы будут проходить при создании скоростного маршрута М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. В этот транспортный коридор включили порядка 300 км трассы М-7, проходящей по Татарстану.

В надземных пешеходных переходах предусмотрят установку лифтов грузоподъемностью 630 кг для людей с ограниченными возможностями. На всем пути следования пешеходов установят полиуретановые тактильно-контрастные и тактильно-рельефные наземные указатели. Также планируется обустройство остановочных пунктов общественного транспорта, установка новых дорожных знаков, устройство габаритных ворот и участков барьерного и перильного ограждений.

Работы проводятся по федеральному проекту «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай».

На прошлой неделе сообщалось, что на осуществление контроля за реконструкцией участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа и строительством на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов км 55+300 — км 89+400 выделят 184,6 млн рублей.

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Маргарита Головатенко