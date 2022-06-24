В Зеленодольском районе Татарстана подросток на мотоцикле сбил 5-летнего велосипедиста
В Зеленодольском районе Татарстана 14-летний подросток на мотоцикле «Урал» сбил пятилетнего велосипедиста. Происшествие случилось в четверг, 23 июня, сообщает Госавтоинспекция МВД по РТ.
Подросток взял ключи от мотоцикла без ведома родителей. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что он не выбрал безопасную скорость.
Пятилетний ребенок получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в ДРКБ.
Летом прошлого года в Зеленодольске 13-летний водитель Toyota Camry столкнулся с экипажем ГИБДД, который преследовал его. Рядом с ним в этот момент находился отчим, который и предложил ребенку сесть за руль и покататься по городу.
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