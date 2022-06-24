В Зеленодольском районе Татарстана подросток на мотоцикле сбил 5-летнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция МВД по Татарстану

В Зеленодольском районе Татарстана 14-летний подросток на мотоцикле «Урал» сбил пятилетнего велосипедиста. Происшествие случилось в четверг, 23 июня, сообщает Госавтоинспекция МВД по РТ.

Подросток взял ключи от мотоцикла без ведома родителей. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что он не выбрал безопасную скорость.

Фото: Госавтоинспекция МВД по Татарстану

Пятилетний ребенок получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в ДРКБ.



Летом прошлого года в Зеленодольске 13-летний водитель Toyota Camry столкнулся с экипажем ГИБДД, который преследовал его. Рядом с ним в этот момент находился отчим, который и предложил ребенку сесть за руль и покататься по городу.



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Татьяна Демина