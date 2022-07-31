Фонд развития моногородов могут ликвидировать осенью

Ликвидация Фонда развития моногородов может произойти в конце сентября этого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на гендиректора фонда, главного управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирину Макиеву.

Напомним, решение о ликвидации фонда принял Кабинет министров. Планировалось, что это должно произойти в 2021 году. Полномочия фонда намерены были разделить между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.

— Чтобы Фонд развития моногородов был ликвидирован по распоряжению правительства в том порядке, в котором положено, нужно пройти через судебные процедуры. Пакет документов подготовлен, направлен в суд. Даты, предварительно, это последняя декада сентября. Мы к этому полностью готовы, — сказала Макиева.

По ее словам, рабочий коллектив будет сохранен и переведен в структуру ВЭБ.РФ. Также после ликвидации фонда сохранятся все меры поддержки моногородов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Набережных Челнах построят умный завод по производству холодильного морозильного оборудования, на который беспроцентный заем в размере 250 млн рублей выдаст Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ). По итогам реализации инвестпроекта в экономику города привлекут более 4,5 млрд рублей инвестиций, появится более 800 новых рабочих мест.



В конце мая Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) выделил компании «Хайер Индастри РУС» из Набережных Челнов заем в 250 млн рублей на организацию производства телевизоров и строительство склада готовой продукции.



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Максим Кокунин