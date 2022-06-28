В Челнах построят умный завод по производству холодильного морозильного оборудования

В Набережных Челнах построят умный завод по производству холодильного морозильного оборудования. Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) выдаст беспроцентный заем в размере 250 млн рублей на его создание.

По итогам реализации инвестпроекта в экономику города привлекут более 4,5 млрд рублей инвестиций, появится более 800 новых рабочих мест.

Фото: mert.tatarstan.ru

На новом заводе общей площадью более 34 тыс. квадратных метров будут производить морозильники, холодильники. После выхода на полную проектную мощность компания ООО «ХАИР» будет выпускать 500 тыс. единиц холодильного морозильного оборудования в год, передает пресс-служба Минпромторга республики.



В конце мая Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) выделила компании «Хайер Индастри РУС» из Набережных Челнов заем в 250 млн рублей на организацию производства телевизоров и строительство склада готовой продукции.



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Татьяна Леухина