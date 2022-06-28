В Челнах построят умный завод по производству холодильного морозильного оборудования
В Набережных Челнах построят умный завод по производству холодильного морозильного оборудования. Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) выдаст беспроцентный заем в размере 250 млн рублей на его создание.
По итогам реализации инвестпроекта в экономику города привлекут более 4,5 млрд рублей инвестиций, появится более 800 новых рабочих мест.
На новом заводе общей площадью более 34 тыс. квадратных метров будут производить морозильники, холодильники. После выхода на полную проектную мощность компания ООО «ХАИР» будет выпускать 500 тыс. единиц холодильного морозильного оборудования в год, передает пресс-служба Минпромторга республики.
В конце мая Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) выделила компании «Хайер Индастри РУС» из Набережных Челнов заем в 250 млн рублей на организацию производства телевизоров и строительство склада готовой продукции.
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