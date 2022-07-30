Рустам Минниханов рассказал, в каком случае В Татарстан может вернуться масочный режим

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о возможном введении масочного режима в республике на заседании правительства.



Он отметил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане увеличился на 8%, тогда как показатель коллективного иммунитета постепенно снижается:

— <…> если ситуация будет и дальше развиваться в данном ключе — такие меры будут необходимы, — сказал он.

Минниханов упомянул, что масочный режим в медицинских учреждениях «вернули», тогда как в Министерстве здравоохранения Татарстана настаивают, что медики с начала пандемии не снимали маски. Для пациентов и их посетителей маски остаются рекомендацией.

Рустам Минниханов призвал татарстанцев соблюдать все меры по профилактике коронавируса. Особенно это касается тех, кто находится в зоне риска — это пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Минниханов сегодня поручил активизировать работу по повторной вакцинации граждан:

— Нельзя успокаиваться, никуда ковид не ушел. Мы видим, что и за рубежом, и по стране, и у нас в республике растет количество заболевших, — подчеркнул он.

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Маргарита Головатенко