Президент Татарстана: «Нам важно поддерживать в республике устойчивый коллективный иммунитет»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил активизировать работу по повторной вакцинации граждан, об этом он заявил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ.



За прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане увеличился на 8%, тогда как показатель коллективного иммунитета постепенно снижается. Первым компонентом привиты 2,5 млн человек, вторым компонентом — 2,4 млн.

— Нельзя успокаиваться, никуда ковид не ушел. Мы видим, что и за рубежом, и по стране, и у нас в республике растет количество заболевших, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вновь зафиксировано снижение уровня коллективного иммунитета к COVID-19. На 29 июля он составляет 5,9%,в то время как неделю назад оценивался в 6,9%.

По состоянию на 29 июля прививку против COVID-19 сделали 2 545 887 жителей Татарстана. За неделю это число выросло на 4 866, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

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Маргарита Головатенко