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РБК: Турция увеличила экспорт товаров в Россию на 46%

07:28, 31.07.2022
РБК: Турция увеличила экспорт товаров в Россию на 46%
Фото: Максим Кокунин

Турция увеличила экспорт товаров в Россию на 46% в годовом выражении до $791,4 млн, сообщает РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики.

В мае стоимость ввезенных в Россию товаров составила $519 млн. Объем поставок из Турции фруктов, оборудования и комплектующих вырос в значительной степени.

Фото: Максим Платонов

Объем ввоза в Россию товаров по запущенному в начале мая механизму параллельного импорта оценивается почти в $4 млрд, ввезено 307 тысяч тонн товаров.

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Маргарита Головатенко
Общество

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