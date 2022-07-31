РБК: Турция увеличила экспорт товаров в Россию на 46%

Фото: Максим Кокунин

Турция увеличила экспорт товаров в Россию на 46% в годовом выражении до $791,4 млн, сообщает РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики.



В мае стоимость ввезенных в Россию товаров составила $519 млн. Объем поставок из Турции фруктов, оборудования и комплектующих вырос в значительной степени.

Фото: Максим Платонов

Объем ввоза в Россию товаров по запущенному в начале мая механизму параллельного импорта оценивается почти в $4 млрд, ввезено 307 тысяч тонн товаров.



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Маргарита Головатенко