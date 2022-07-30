В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 30 июля в Татарстане зарегистрирован 153 801 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 150 437 человек, в том числе 44 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 996 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане COVID-19 выявили также у 47 человек. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

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Маргарита Головатенко