В Бразилии и Испании подтвердили первые смерти от оспы обезьян

Первые смерти от заражения оспой обезьян подтвердили в министерствах здравоохранения Бразилии и Испании.



Пациент, который скончался накануне в городе Уберландия в Бразилии (штат Минас-Жерайс) имел пониженный иммунитет. Всего в Бразилии выявлено 978 случаев этого заболевания, в том числе у троих детей и двоих подростков.

В Испании выявили почти 4,3 тысячи инфицированных, уточняет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В России риски распространения оспы обезьян крайне невелики. Единственный случай завоза заболевания в страну купировали, он не получил распространения, заверяла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не располагает данными об эффективности существующих вакцин против оспы обезьян, сообщил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Маргарита Головатенко