Новости общества

03:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ВОЗ не располагает данными об эффективности вакцин против оспы обезьян

03:31, 28.07.2022
ВОЗ не располагает данными об эффективности вакцин против оспы обезьян
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не располагает данными об эффективности существующих вакцин против оспы обезьян, сообщил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

— <…> у нас все еще нет данных об эффективности вакцин против оспы обезьян или о том, сколько доз может потребоваться. Вот почему мы настоятельно призываем все страны, использующие вакцины, собирать и обмениваться важнейшими данными об их эффективности, — приводит его слова «РИА Новости».

Он упомянул, что одну вакцину — MVA-BN — уже одобрили для применения в Канаде, Евросоюзе и США, сейчас для использования рассматривают еще две вакцины — LC16 и ACAM2000.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян. Сейчас идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также