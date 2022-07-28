ВОЗ не располагает данными об эффективности вакцин против оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не располагает данными об эффективности существующих вакцин против оспы обезьян, сообщил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.



— <…> у нас все еще нет данных об эффективности вакцин против оспы обезьян или о том, сколько доз может потребоваться. Вот почему мы настоятельно призываем все страны, использующие вакцины, собирать и обмениваться важнейшими данными об их эффективности, — приводит его слова «РИА Новости».

Он упомянул, что одну вакцину — MVA-BN — уже одобрили для применения в Канаде, Евросоюзе и США, сейчас для использования рассматривают еще две вакцины — LC16 и ACAM2000.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян. Сейчас идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности.



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Маргарита Головатенко