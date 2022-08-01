Татарстан занял 5-е место по нераскрытым преступлениям

В Татарстане по итогам первого полугодия зарегистрировано 12 067 нераскрытых преступлений. Среди регионов России республика заняла 5-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры.

Антилидерами по итогам января — июня 2022 года находятся Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Челябинская область. В столице зафиксировано 48 845 нераскрытых преступлений. В Краснодарском крае в 2,8 раза меньше (17 039), а в Санкт-Петербурге — в 3,2 раза (15 120).

Меньше всего нераскрытых преступлений зарегистрировано в Чукотском АО — 89.

Фото: realnoevremya.ru

В общем рейтинге по зарегистрированным преступлениям за январь — июнь 2022 года Татарстан занимает 7-е место. В республике зарегистрировано 27 047 происшествий.

Напомним, за январь — май 2022 года в Татарстане также было зарегистрировано наибольшее количество нераскрытых убийств — четыре. За месяц число не возросло. Москва и Ставропольский край стояли сразу после республики.



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Елизавета Пуншева