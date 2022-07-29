В Казани больница получила высокотехнологичное оборудование для спасения недоношенных детей

Фото: Городская детская больница №1 Казани

Отделение реанимации новорожденных детей детской городской больницы №1 Казани получило новое высокотехнологичное оборудование для спасения недоношенных детей, сообщает пресс-служба Управления здравоохранения города.



В общей сложности отделение реанимации получило пять инкубаторов для интенсивной терапии и семь аппаратов для удаления мокроты из легких и жидкого секрета из носа на сумму 15 миллионов рублей.

С помощью оборудования за месяц уже пролечили шесть новорожденных. Пятеро из них родились недоношенными и имели вес менее двух килограммов. Они поступили в больницу из разных родильных домов города и нуждались в дополнительной кислородной и температурной поддержке.

— Для нас ценен каждый ребенок и его здоровье. Для недоношенных малышей крайне важно, чтобы они чувствовали себя как в утробе матери. Ведь они еще не должны были родиться на этом сроке. Для этого и нужны инкубаторы, — рассказал главный врач больницы Владимир Филатов.

Фото: Городская детская больница №1 Казани

Инкубатор в автоматическом режиме поддерживает правильную температуру и влажность, темноту и покой.

В июне в Казанской государственной медицинской академии открыли Многофункциональный аккредитационный симуляционный центр (МАСЦ) КГМА. Центр оснастили современными тренажерами, манекенами, включая высокореалистичные роботы-симуляторы, виртуальными симуляторами, мультимедийным оборудованием. Всего закуплено около 200 симуляторов. Большую часть оборудования произвела одна из казанских компаний.



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Маргарита Головатенко