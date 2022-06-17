В Казани открылся симуляционный центр для обучения врачей

В Казанской государственной медицинской академии торжественно открыли Многофункциональный аккредитационный симуляционный центр (МАСЦ) КГМА. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Центр оснастили современными тренажерами, манекенами, включая высокореалистичных роботов-симуляторов, виртуальными симуляторами, мультимедийным оборудованием. Всего закуплено около 200 симуляторов. Большую часть оборудования произвела одна из казанских компаний.

По словам ректора Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрия Сычева, здесь будут повышать квалификацию и проходить профессиональную переподготовку медработники.

Директор КГМА Рустем Хасанов отметил, что симуляционный центр работал и раньше, но новое современное оборудование закупили недавно. Также переоборудованы 14 классов.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В начале июня стало известно, что в Казани реорганизуют городскую клиническую больницу №7. К ней присоединят Республиканский клинический неврологический центр. Профинансируют реорганизацию из средств, предусмотренных программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Татарстане.

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Дарья Акимова