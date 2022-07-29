Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы об этом пока не предупреждали, в этом нет пока никакой необходимости. Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 24-го года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24-го года или в 25-м году — все это зависит на самом деле в том числе от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно, нет тоже никакого секрета, о чем я доложил президенту, — сказал он.

Фото: flickr.com

26 июля Борисов обсудил выход «Роскосмоса» из проекта МКС с президентом России Владимиром Путиным.

— Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты, — приводятся его слова на сайте Кремля.



На следующий день американский предприниматель Илон Маск отреагировал на решение России выйти из проекта Международной космической станции.



«Bon voyage («Счастливого пути»)», — написал он в своем Twitter.



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Максим Кокунин