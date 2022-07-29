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Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года

14:39, 29.07.2022
Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года
Фото: kremlin.ru

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы об этом пока не предупреждали, в этом нет пока никакой необходимости. Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 24-го года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 24-го года или в 25-м году — все это зависит на самом деле в том числе от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно, нет тоже никакого секрета, о чем я доложил президенту, — сказал он.

Фото: flickr.com

26 июля Борисов обсудил выход «Роскосмоса» из проекта МКС с президентом России Владимиром Путиным.

— Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты, — приводятся его слова на сайте Кремля.

На следующий день американский предприниматель Илон Маск отреагировал на решение России выйти из проекта Международной космической станции.

«Bon voyage («Счастливого пути»)», — написал он в своем Twitter.

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Максим Кокунин
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