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Илон Маск отреагировал на выход России из МКС

03:19, 27.07.2022
Илон Маск отреагировал на выход России из МКС
Фото: flickr.com / Daniel Oberhaus

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на решение России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) в 2024 году.

«Bon voyage («Счастливого пути»)», — написал он в своем Twitter, сообщает RT.

«Роскосмос» выйдет из проекта МКС после 2024 года, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. К этому времени в России начнут формировать отечественную орбитальную станцию. Основным приоритетом «Роскосмоса» станет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами.

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Маргарита Головатенко
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