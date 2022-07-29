DHL Express с 1 сентября прекратит доставку грузов внутри России

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает доставку грузов и документов внутри России, однако услуги по доставке за границу продолжат осуществляться, сообщается на сайте DHL.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с техническими сложностями, а также законодательными ограничениями. Стоит отметить, что группа Deutsche Post DHL является единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл». Соответственно, теперь компания не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку.

— Документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа 2022 года, будут доставлены получателям. После 1 сентября 2022 года АО «ДХЛ Интернешнл» продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу, — говорится в сообщении.

Фото: ru.wikipedia.org

20 июля сообщалось, что транспортная группа Fesco заинтересована в организации контейнерных поездов из стран Юго-Восточной Азии в Татарстан. В тот же день с рабочей поездкой в республику прибыла делегация топ-менеджеров транспортно-логистической компании Fesco во главе с директором по продажам и развитию бизнеса ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Алексеем Кравченко.

По словам бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева, создание условий по быстрой, удобной и надежной доставке продукции регионального бизнеса особенно важно сейчас, поскольку во всем мире идет перестройка логистических цепочек:



— С российского рынка ушли международные транспортные операторы, что дает российским компаниям возможность занять освободившуюся нишу.



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Максим Кокунин