Компания Fesco планирует организовать перевозки грузов из Юго-Восточной Азии в Татарстан

Транспортная группа Fesco заинтересована в организации контейнерных поездов из стран Юго-Восточной Азии в Татарстан, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева.



Компания заинтересована в организации регулярных контейнерных поездов с товарами народного потребления в Татарстан и в обратном направлении с товарами, произведенными на территории республики.

20 июля с рабочей поездкой в Татарстан прибыла делегация топ-менеджеров транспортно-логистической компании Fesco во главе с директором по продажам и развитию бизнеса ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Алексеем Кравченко.

По словам Абдулганиева, создание условий по быстрой, удобной и надежной доставке продукции регионального бизнеса особенно важно сейчас, поскольку во всем мире идет перестройка логистических цепочек:



— С российского рынка ушли международные транспортные операторы, что дает российским компаниям возможность занять освободившуюся нишу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко