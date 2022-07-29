Опубликован график отключения горячей воды в Казани на август
Стали известны сроки отключения горячего водоснабжения на август в жилых домах Казани, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). График опубликован на портале мэрии города.
Отключения связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. В мэрии указали, что сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы.
Гидроиспытания, текущий и капитальный ремонт, реконструкция тепловодов проводятся поэтапно. Горячую воду отключают не единожды, один адрес может фигурировать в графике несколько раз. Первые отключения воды начнутся с 2 августа. С полным графиком можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.
Напомним, что в июле жители казанских домах также столкнулись с прекращением горячего водоснабжения. Отключение воды по разным улицам стартовало с 5 июля.
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